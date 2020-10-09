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  4. Motosiklet hırsızlığı yapan Norveçli 4 genç serbest kaldı

Motosiklet hırsızlığı yapan Norveçli 4 genç serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir villaya düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Norveç uyruklu 4 şüpheliden 3’ü savcılık talimatıyla serbest kalırken, 1’i ise adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.Alanya’nın farklı mahallelerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir villaya düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Norveç uyruklu 4 şüpheliden 3’ü savcılık talimatıyla serbest kalırken, 1’i ise adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.
Alanya’nın farklı mahallelerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille gelerek hırsızlık yaptıklarını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, çalıntı motosikletlerin 2’sini Dinek Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N. J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine asayiş ekipleri, Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki şüphelilerin ikamet ettiği villaya baskın düzenledi. Baskında Norveçli 4 genç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise villanın salon kısmında çalınan 2 motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden ilginç savunma
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgusunda, “Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz” sözleriyle kendini savundu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serbest kaldılar
Şüphelilerden Sandre G., Mathias N. J. ile Jonas R. savcılık tarafından serbest kalırken, Artjoms G.’nin hakkında sulh ceza hakimliği, adli kontrol hükümleri ve yurtdışı yasağı uygulayarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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