Motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı soruşturması kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırmada motosikleti çalan kişilerin İ.H.K. ve Y.Y. olduğu belirlendi. İki şüpheli, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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