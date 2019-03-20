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Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 00:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet ikiye bölündü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet ikiye bölündü. Kazada 2 genç yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyreden Batuhan K.’nin kullandığı plakasız motosiklet, aynı yönde seyreden Yusuf A. idaresindeki 59 LT 421 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu ikiye bölünen motosikletteki Batuhan K. ve arkasında yolcu olarak bulunan İlker G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı

Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı
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