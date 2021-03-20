HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

20.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Erbaa’dan Niksar ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan M. idaresindeki motosiklet bisikleti ile kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Şehri Kayabaş’a (71) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri savurulan Kayabaş olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Hasan M. ile motosikletin arkasında bulunan İbrahim B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi emeklisi yaşlı adamın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri bir süre trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdıKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Kadıköy'de 'İstanbul Sözleşmesi' eylemi

Kadıköy'de 'İstanbul Sözleşmesi' eylemi

20 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

20 Mart Koronavirüs tablosu

6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun neleri kapsıyor?

6284 sayılı kanun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nikah şahidi oldu

Nikah şahidi olan Akşener'den gülümseten sözler

Babacan ve Davutoğlu'ndan 'Merkez Bankası' tepkisi

Babacan ve Davutoğlu'ndan 'Merkez Bankası' tepkisi

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.