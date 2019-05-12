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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 22:42 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Salihli'nin Kurşunlu Kaplıcaları mevkiinde meydana geldi. İdris Cebeci (68) yönetimindeki 45 SC 4864 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Nevzat Z. (78) yönetimindeki 45 LR 155 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sezai Ocak(52) ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden Sezai Ocak'ın Caferbey Mahallesi eski muhtarı olduğu, İdris Cebeci'nin ise Ocak ile aynı mahalleden oturdukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

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