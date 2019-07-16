Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yakup Yıldız, yönetimindeki 21 BJ 637 plakalı minibüs yolda bulunan kavşaktan geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu Semir Yusuf’un yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Semir Yusuf olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları çalışma sonrasında Semir Yusuf’un cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

