Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosikletli Abdullah Dolanbay (28), otomobil ile çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl'ün Alanyurt yolunda meydana geldi. Abdullah Dolanbay, iddiaya göre, 16 LCC 26 plakalı motosikletiyle kendisi için kırmızı ışık yanarken durmayıp, yoluna devam etti. Motosikletli Dolanbay, bu sırada karşıdan gelen Ahmet Girgin'in kullandığı 16 RZ 768 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki Fatma Girgin (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Abdullah Dolanbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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