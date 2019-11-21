Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde Umut Herkil idaresindeki 37 DH 217 plakalı otomobil ile Eyüp Dağlıoğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada motosiklet yaklaşık 30 metre savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eyüp Dağlıoğlu ile diğer sürücü Umut Herkil, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 65 yaşındaki Eyüp Dağlıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dağlıoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu.

