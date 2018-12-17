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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 20:50 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu konumunda bulunan Ufuk Karabulut (18) yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu konumunda bulunan Ufuk Karabulut (18) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ramazan Varan yönetimindeki 01 ABV 229 plakalı motosiklet, iddiaya göre Ahmet Kaya yönetimindeki 01 Y 0774 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada, yol kenarına savrulan motosiklette yolcu konumunda bulunan Ufuk Karabulut, yaralandı. Karabulut, kaza yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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