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  4. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

02.03.2021 00:36 | Son Güncelleme:
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ta akşam saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Okan H.

Zonguldak’ta akşam saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Okan H. hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Üniversite caddesi üzerinde meydana geldi.67 AAK 813 plakalı motosiklet ile Hyundai marka 34 BDY 570 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Okan H. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Okan H. olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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