HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

04.03.2021 18:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16:00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16:00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine ilerlemekte olan Yiğit E. (24) idaresindeki 67 LB 433 plakalı motosiklet, yine aynı istikametten çarşı istikametine gitmekte olan Ö.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Otomobilin sinyal verip, karşı şeride geçmek için durduğu esnada motosikletin yandan çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alarak ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri otomobil sürücünün ifadesini alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Kayıp ilanı verildi, bakın nerede bulunduKayıp ilanı verildi, bakın nerede bulundu
Performans hava filtresi nedir?Performans hava filtresi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri

İstanbul Havalimanı'nda görevli memurlara operasyon: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndaki görevli memurlardan 6'sı tutuklandı

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 9 şehit

Habertürk canlı yayınındaki zabıt katibi açıklamasına suç duyurusu

Yargı camiasını ayağa kaldıran sözlere suç duyurusu

Kayıp ilanı verilmişti! Kimsenin haber alamadığı yaşlı adam evinde uyurken bulundu

Kayıp ilanı verildi, bakın nerede bulundu

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.