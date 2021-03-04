Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16:00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine ilerlemekte olan Yiğit E. (24) idaresindeki 67 LB 433 plakalı motosiklet, yine aynı istikametten çarşı istikametine gitmekte olan Ö.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Otomobilin sinyal verip, karşı şeride geçmek için durduğu esnada motosikletin yandan çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alarak ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri otomobil sürücünün ifadesini alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

