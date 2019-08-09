Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Millet Caddesi üzerinde seyreden Ali Ç. idaresinde ki 34 BSA 361 Plakalı otomobil, Orkide sokaktan caddeye çıkış yapan Ahmet Y. idaresinde ki plakasız motosiklete çarptı. Meydana gelen Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan motosikletin sürücüsü Ahmet Y. ve arkasında bulunan kardeşi Cemil Y. yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

