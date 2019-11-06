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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 00:03 | Son Güncelleme

Hatay’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Hatay’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı mevkiinde K.A. hakimiyetindeki 01 AYY 37 plakalı otomobil ile M.B. hakimiyetindeki 31 BC 486 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü M.B. ve arkasında bulunan H.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Ben iyiyim, kalkayım trafik açılsın”
Kazada yaralanan gençlerden biri, çevredekilerin baskısına rağmen, “İyiyim bir şeyim yok, yoldan kalkayım trafik açılsın” diyerek ayağa kalktığı öğrenildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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