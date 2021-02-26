Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Bayrampaşa’da, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Şubat saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, ara sokakta seyir halinde olan hafif ticari araç ile caddede giden motosiklet, köşe başında çarpıştı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen motosiklet çarpışmanın etkisiyle yere savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ticari araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç ve motosiklet çekici yardımıyla götürüldü.

Öte yandan kazanın çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin caddede seyir halinde olduğu sırada, ara sokaktan çıkan hafif ticari araçla çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün aracın üstünden yere savrulduğu kaydedildi.

