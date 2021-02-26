HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

26.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Bayrampaşa’da, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 20 Şubat saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, ara sokakta seyir halinde olan hafif ticari araç ile caddede giden motosiklet, köşe başında çarpıştı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen motosiklet çarpışmanın etkisiyle yere savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ticari araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç ve motosiklet çekici yardımıyla götürüldü.
Öte yandan kazanın çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin caddede seyir halinde olduğu sırada, ara sokaktan çıkan hafif ticari araçla çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün aracın üstünden yere savrulduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Karadeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinadaKaradeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinada
İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleriİDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada

Karadeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinada

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Son Dakika: Normalleşme hangi illerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Mersin'den yürek yakan haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Yürek yakan haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Tehdit ettiği ortaya çıktı

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.