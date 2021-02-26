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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

26.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harmanlar Caddesi’nden Hastane Caddesi’ne çıkış yapmakta olan Ahmet D. idaresindeki 54 NG 122 plakalı Mercedes marka otomobil ile Aziziye Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs idaresindeki 77 AAL 590 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralı, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, otomobilin Hastane Caddesi’ne çıkış yaptıktan sonra motosiklet ile çarpıştığı anlar yer alıyor.

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