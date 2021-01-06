HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet ile polis aracı çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile polis aracı çarpıştı: 1 yaralı

06.01.2021 02:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da motosikletiyle birlikte polis aracının altında sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’da motosikletiyle birlikte polis aracının altında sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. Motosikletiyle ilerleyen Cabbar A. isimli genç, polis aracının çarpmasıyla devrildi. Araçtan inen polis ekipleri, gencin aracın altında sıkıştığını görünce durumu sağlık ekipleri ile itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından şahsı sıkıştığı yerden çıkarttı. Durumu iyi olduğu gözlenen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştıOrdu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı
Zara müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri, çağrı merkeziZara müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

İzmir'de 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

4'üncü kattan düşen kadın kurtarılamadı

Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

MSB'den darbe imasına cevap: TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır

MSB'den darbe imasına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Kayseri'de intihar girişimi! Polis böyle önledi

Kayseri'de korku dolu anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.