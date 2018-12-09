Motosiklet ile taksi çarpıştı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- Adana'da motosiklet ile taksinin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İzinli polis memuru Ahmet D. yönetimindeki 01 ABM 168 plakalı motosiklet ile Murat D. yönetimindeki 01 T 2381 plakalı taksi çarpıştı. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI



