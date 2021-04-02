HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

02.04.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, bugün 14.00 sıralarında, Saray ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde meydana geldi.

Motosiklet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün 14.00 sıralarında, Saray ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde meydana geldi. 26 yaşındaki Zafer Y. yönetimindeki 59 YH 162 plakalı motosikletle, Ercan Ö. yönetimindeki 45 C 6552 plakalı tanker çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Ercan Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tanker sürücüsü Ercan Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Motosiklet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladıKısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale! O anlar kamerada

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan böyle geçti

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Aşı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdı

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70’e ulaştı

Kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.