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Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 22:22 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Foça ilçesinde, motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.  Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenibağarası Mahallesi Foça Yoğurt Fabrikası yakınında meydana geldi.

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde, motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenibağarası Mahallesi Foça Yoğurt Fabrikası yakınında meydana geldi. Eyüp Çetin (20) yönetimindeki 35 AFY 693 plakalı motosiklet, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Hamza Mavigöz (82) yönetimindeki 35 AR 0284 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada, karşı yönden gelen aracı fark eden Çetin, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün ön lastiğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Eyüp Çetin ve Ogün Karadağ (19) yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buruda tedaviye alınan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Çetin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralıMotosiklet ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralıMotosiklet ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

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