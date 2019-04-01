Motosiklet kaldırıma çarptı : 1 ölü

Karabük’te direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Safranbolu karayolunda meydana geldi. Abdullah Saka (49) idaresindeki 78 AB 416 plakalı motosiklet Safranbolu istikametine seyir halinde iken Balıklarkayası mevki’ine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



