Motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mıcıra girince sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre pazaryeri istikametinden Sakindere Sokak istikametine seyir eden Emre Çakır (32) idaresindeki 67 ABJ 009 plakalı motosiklet, yol kenarındaki mıcıra girince sürücünün hâkimiyetini kaybetmesi ile kayarak kaldırıma çarptı. Motosiklet ile birlikte yere düşen sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Özel Echomar Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

