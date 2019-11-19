Motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil tarafından sıkıştırılan motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Devrek Yolayrımı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre Ergün Altay (36) idaresindeki 67 LM 650 plakalı motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil tarafından sıkıştırılınca kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken diğer sürücüler 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobil ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

