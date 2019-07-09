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Motosiklet kaskı kırık diye takmayan sürücü dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Erzurum’un Uzundere ilçesinde özel bir şirkette gece mesaisinde çalışan bir kişi sabah saatlerinde motosikleti ile evine dönerken kamyon ile çarpıştı.

Motosiklet kaskı kırık diye takmayan sürücü dehşeti yaşadı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde özel bir şirkette gece mesaisinde çalışan bir kişi sabah saatlerinde motosikleti ile evine dönerken kamyon ile çarpıştı. Kaskı kırık diye takmayan sürücünün aldığı darbe sonucunda kafasına tam 30 dikiş atıldı.
Olay, Erzurum’un Uzundere ilçesinde 3 Temmuz tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 32 yaşındaki Mustafa Altıntaş, gece mesaisinde çalıştığı özel bir iş yerinden çıktıktan sonra motosikletiyle Uzundere şehir merkezine doğru yola çıktı. Motosiklet kaskını kırık diye yanına almayan sürücü Morkaya mevkisinde kamyon ile kafa kafaya geldi. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen Altıntaş uçuruma doğru kafasının üzerine sürüklendi. Olay yerine ihbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinden yapılan ilk müdahalelerden sonra sürücü Altıntaş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde tedavi gören Altıntaş’ın kafasına 30 dikiş atıldı. Hayati tehlikesini atlatan Altıntaş müşahede altında tutuluyor.
Kask olsaydı kafasına bu kadar büyük bir darbe almayacağını ifade eden motosiklet sürücüsü Altıntaş, "Sabah 06.00 sıralarında işten eve dönerken bir virajda karşıma büyük araç çıktı. Aracı görünce motoru kaydırdım ve öyle kurtuldum. Önerim küçük araçlara biraz daha dikkatli olunması. Gelen araç hem hızlıydı hem de kendi yolunda ilerlemiyordu. Benim yerime başka araç olsaydı daha büyük bir kaza olurdu. Kaskım kırık diye o gün kullanmamıştım. Tavsiyem kesinlikle kask olmadan motosiklet kullanmayınız” dedi.

Motosiklet kaskı kırık diye takmayan sürücü dehşeti yaşadı

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