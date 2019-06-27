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Motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkıyatında 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir park içerisinde kendilerine ait motosiklet kaskları içerisindeki uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İni Mirza Parkı içerisinde M.Ö.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir park içerisinde kendilerine ait motosiklet kaskları içerisindeki uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İni Mirza Parkı içerisinde M.Ö. (28), M.U.B. (22) ve Y.Ç. isimli kişileri durdurarak üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Kişilerin yanlarında bulundurdukları motosiklet kaskı içerisine gizlenmiş 7 gram bonzai ve 5 adet extacy hap ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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