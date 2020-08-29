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Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam Kumluca - Finike karayolu Sahilkent Mahallesi Anadolu Otel kavşağında meydana geldi.

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Kumluca - Finike karayolu Sahilkent Mahallesi Anadolu Otel kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 AGA 400 plakalı Tarık Evren’in (23) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 acili aradı. Kazada ağır yaralanan Tarık Evren, kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Finike Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Evren hayatını kaybetti. Tarık Evren’in Finike ilçe merkezindeki yeğenin düğününe gittiği, düğün sonrası Sahilkent’teki evlerine döndüğü öğrenildi.

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