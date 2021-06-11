Motosiklet kazası geçiren genç 6 gündür yaşam savaşı veriyor

Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 4 Haziran günü motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan Nihat Salcı, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 6 gündür uyutuluyor. Durumunun kritik olduğu söylenilen Salcı'nın 10 gün daha uyutulacağı belirtildi.

"HERKESTEN OĞLUM İÇİN DUA BEKLİYORUZ"

Yaşanan kaza sonrası hastenede bekleyen Salcı'nın ailesi ise çocukları için her şeyin yapıldığını söyleyerek herkesin dua etmesini istedi. Baba Mehmet Salcı, "Oğlum Nihat 6 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında kafa kısmından ağır şekilde yaralandı. 6 gündür Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeyiz. Burada yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Doktorları tepki almak için 10 gün daha uyutacaklarını söylüyor. Burada herkes oğlum yaşasın diye elinden geleni yapıyor. Herkesten oğlum için dua bekliyoruz" dedi.

(DHA)

