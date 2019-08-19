Motosiklet kazasında baba öldü, oğlu yaralandı

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Salih Koca (24) yaralandı, babası Saim Koca (50) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, Dörtyol ilçesindeki Üçkoz Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada konaklayan Salih Koca ile babası Saim Koca, alışveriş yapmak için motosikletle yola çıktı. Salih Koca'nın kullandığı, plakası bilinmeyen motosiklet, virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada Saim Koca, hayatını kaybederken, Salih Koca ise yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Salih Koca, sağlık görevlilerince ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Saim Koca'nın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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