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Motosiklet kazasında değil göğsünden bıçaklandığı için öldüğü anlaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 23:46 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

Bursa'da, motosiklet kazasında öldüğü sanılan sürücünün, bıçaklanma sonucu kan kaybından yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet dün akşam devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Orcan'ın öldüğünü tespit etti.

Hastane morguna kaldırılan Orcan'ın göğsündeki yaranın bıçak yarası olduğunun anlaşılması üzerine çalışma yapan polis ekipleri, Orcan'ın bir husumet yüzünden kavga ettiği grup arasından Onur S. tarafından bıçaklandığını belirledi.

Orcan'ın yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine yöneldiği ancak hastaneye yakın bir mesafede kan kaybından bilincini kaybetmesi sonucu motosikletinin devrildiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen Onur S'nin babası Remzi S. (45) ağabeyi Fuat S. (27) ve kardeşi Fatih S. (19), polis ekiplerince bağ evinde gözaltına alındı. Şüphelilere ait bağ evinde pompalı tüfek ve olayda kullanıldığı öne sürülen bir bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, firari Onur S'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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