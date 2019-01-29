HABER

Motosiklet kazasında Emre öldü, arkadaşı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Akkuş (18) yaşamını yitirirken, arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman (18) ise ağır yaralandı.

Motosiklet kazasında Emre öldü, arkadaşı yaralı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Akkuş (18) yaşamını yitirirken, arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman (18) ise ağır yaralandı. İkilinin kasklarının takılı olmadığı belirlendi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Selçuk yönüne giden Emre Akkuş'un kullandığı 35 ADR 141 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Emre Akkuş ile arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman yola fırladı. Akkuş, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Çokyaman da ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çokyaman'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emre Çokyaman'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Emre Akkuş'un cansız bedeni ise savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet kazasında Emre öldü, arkadaşı yaralıMotosiklet kazasında Emre öldü, arkadaşı yaralı

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Otomobil toprak yığınına çarptı: 1'i ağır 4 yaralıOtomobil toprak yığınına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna: 6 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna: 6 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.