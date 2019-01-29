Motosiklet kazasında Emre öldü, arkadaşı yaralı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Akkuş (18) yaşamını yitirirken, arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman (18) ise ağır yaralandı. İkilinin kasklarının takılı olmadığı belirlendi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Selçuk yönüne giden Emre Akkuş'un kullandığı 35 ADR 141 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Emre Akkuş ile arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman yola fırladı. Akkuş, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Çokyaman da ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çokyaman'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emre Çokyaman'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Emre Akkuş'un cansız bedeni ise savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme!
Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum