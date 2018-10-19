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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saygın, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

İZMİR'de kendi kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saner Saygın (37) memleketi Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı.  Tekirdağ’da yaşayan Emekli Tankçı Albay Şener Zeynel Saygın ile Serpil Saygın’ın oğlu olan Hava Kuvvetlerinde görevli Havacı Binbaşı Saner Saygın, dün İzmir’de geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saygın, toprağa verildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - İZMİR'de kendi kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saner Saygın (37) memleketi Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ’da yaşayan Emekli Tankçı Albay Şener Zeynel Saygın ile Serpil Saygın’ın oğlu olan Hava Kuvvetlerinde görevli Havacı Binbaşı Saner Saygın, dün İzmir’de geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Binbaşı Saygın için memleketi Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Osmanlı Can Camii’nde cenaze töreni yapıldı. Binbaşı Saner Saygın'ın cenazesi Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirildi. Cenazeye Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Binbaşı Saygın, cenazesi kılınan namazın ardından Süleymanpaşa'da bulunan Eski Şehir Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saygın, toprağa verildiMotosiklet kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saygın, toprağa verildiMotosiklet kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saygın, toprağa verildiMotosiklet kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saygın, toprağa verildi

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