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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta  motosiklet kazasında ölen pilot Serdar Halil Girgin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL, (DHA) ZONGULDAK'ta motosiklet kazasında ölen pilot Serdar Halil Girgin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan pilot Serdar Halil Girgin, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu hayatını kaybetmişti. Girgin için Bakırköy'de bulunan Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törene başta deneyimli pilotun ailesi yanı sıra çok sayıda pilot arkadaşları, Deniz Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cami bahçesinde Girgin'in ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Serdar Halil Girgin'in cenazesi askerlerin omuzunda cenaze aracına götürüldü. Girgin'in cenazesi Gürpınar mezarlığına defnedildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ
Pilot Serdar Halil Girgin, 7 Eylül 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'nın St. Petersburg kentinden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 16 saat kesintisiz uçuşla götüren uçaktaki 23 kişilik ekipte yer almıştı. Erdoğan ve beraberindekilerin THY'nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürmüş, bu uçuş, THY'nin bugüne kadar iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçmişti.

(FOTOĞRAF)

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandıMotosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandıMotosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandıMotosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

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