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Motosiklet kazasında kasksız sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 31 yaşındaki İsa Mittiri yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Alakent Mahallesi’nde meydana geldi.

Motosiklet kazasında kasksız sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 31 yaşındaki İsa Mittiri yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Alakent Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezinden Köşkerler Mahallesi istikametine ilerleyen İsa Mittiri yönetimindeki 07 ZAG 58 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Motosikletle birlikte sürüklenen Mittiri, şarampolde bulunan çöp konteynerine çarptı. Kazada ağır yaralanan Mittiri’ye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla, Demre Devlet Hastanesi acil polikliniğine götürülen Mittiri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Motosiklet ehliyeti olan Mittiri’nin kaza anında kask takmadığı belirlendi. Mittiri’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Demre Köşkerler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Motosiklet kazasında kasksız sürücü hayatını kaybetti

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