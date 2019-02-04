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Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden acılı babadan okulun ilk günü acı feryat

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden ve Selçuk halkını yasa boğan Selçuk Şehit Ömer Halis Demir İMKB Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emre Akkuş’un Babası Kemal Akkuş, oğlunun sınıf arkadaşları ile birlikte oturduğu sıraya karanfil bıraktı.

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden acılı babadan okulun ilk günü acı feryat

Geçtiğimiz hafta geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden ve Selçuk halkını yasa boğan Selçuk Şehit Ömer Halis Demir İMKB Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emre Akkuş’un Babası Kemal Akkuş, oğlunun sınıf arkadaşları ile birlikte oturduğu sıraya karanfil bıraktı. Acılı Baba, tüm öğrencilere ve özellikle anne ve babalara seslenerek, "Lütfen çocuğunuzun kask takmasını sağlayın. Özellikle kaliteli kask takmasını sağlayın Biz Emre’mizi kaybettik, başka Emre’ler ölmesin" sözleri, tüm öğrencileri ve öğretmenleri gözyaşlarına boğdu.
29 Ocak 2019 tarihinde sınıf arkadaşı Emre Çokyaman ile birlikte Kuşadası ilçesine sinemaya giden Emre Akkuş, dönüş sırasında yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Lise son sınıf öğrencisi Emre Akkuş’un ölümü; ailesi, okul ve sınıf arkadaşları başta olmak üzere tüm Selçuk halkını yasa boğarken, okulların açılmasıyla birlikte düzenlenen törende oldukça üzüntülü anlar yaşandı.
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Emre Akkuş’un resmini oturduğu sıranın üzerine koyan arkadaşları, remin etrafını ve tüm sıraları karanfillerle donattı. Arkadaşları için göz yaşları içinde dua eden öğrenciler, acılı babanın sözlerini de dikkatle dinledi.

"Başka Emre’ler ölmesin" dedi ve herkesi duygulandırdı
Motosiklet kullanan tüm gençlere ve bu konuda yine tüm anne ve babalara da seslenen acılı Baba Kemal Akkuş, "Benim tüm gençlerimizden ricam; ailelerini ve öğretmenlerine kulak versinler ve şu motor sevdasından vazgeçsinler. Motosiklet kullanan gençlerimiz artık kasklarını lütfen kaliteli kullansınlar Basit bir kaskta yeterli olmuyor maalesef. Her şeyden önce Allah’ın takdiridir, Kaderde ne yazıldıysa o olacak. Ama ne yazık ki biz de oğlumuzu acı bir şekilde kaybettik. Bütün Selçuk halkı ve Türk halkından rica ediyorum, kasksız motosiklete binmesinler, konuşacak bir şey bulamıyorum. Motosiklete binerken kask, arabaya binerken de kemerlerini taksınlar; çünkü ben bu acıyı yaşadım, hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Kask takmadıkları takdirde kaderleri Emre’ye benzeyecek, başka Emre’ler, Ahmet’ler, Mehmet’ler ölmesin" dedi.
Acılı Babayı yalnız bırakmayan ve acılı gününde her zaman yanında olarak destek veren Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezai Bilekli de "Genç yaşta hayatını kaybeden Emre’nin acısı ailesi ve arkadaşları gibi hepimizin içini yaktı. Motosiklet kullanan tüm öğrencilerimiz bu konuda daha dikkatli olsunlar ve kasksız kesinlikle trafiğe çıkmasınlar Hepimizin başı sağ olsun. Ailesi ve hepimize sabırlar diliyorum" dedi.

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden acılı babadan okulun ilk günü acı feryat

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden acılı babadan okulun ilk günü acı feryat

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