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Motosiklet kazasında ölen Afgan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Afganistan Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Afganistan Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Bağcılar TEM otoyolu İstoç Mevkii'nde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu 18 yaşındaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen Mir Shahzad Rabi'nin okul arkadaşları gözyaşı döktü.
Yakınları tarafından teslim alınan cenaze Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesine götürüldü. Cenazenin konsolosluktaki işlemlerin ardından Afganistan'a götürüleceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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