HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 17:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde TIR'ın motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime (28) ve Hikmet Gün (35) çifti, son yolculuklarına uğurlandı. Çocukları Ali Efe (6) ile kuzeni Elif Ayşe’nin (10) hastanede tedavileri ise devam ediyor. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie kaldı.

Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

Kaza, geçen pazartesi saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden TIR ile aynı istikamette giden Hikmet Gün yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe ve kuzeni Elif Ayşe yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K. (43) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför Mehmet Şadi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

motosiklet-kazasinda-olen-ciftten-geriye-son-selfie-kaldi_9833_dhaphoto1

GERİYE KAZADAN ÖNCE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF KALDI

Ramazan Bayramı'nın 2’nci günü motosikletle yakınlarını ziyaretten dönerken TIR’la çarpışmaları sonucu yaşamını yitiren Fadime ve Hikmet Gün çifti, bugün Saray Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çiftin çocuğu Ali Efe ile kuzeni Elif Ayşe Gün’ün kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie fotoğrafı kaldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Demir çubuklu kavgaya 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezasıDemir çubuklu kavgaya 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezası
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

En Çok Okunan Haberler

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Diğer Haberler
Gazetecilere 'beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gazetecilere 'beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısına askeri yasak bölge

Resmi Gazete'de yayımlandı: Askeri yasak bölge ilan edildi

Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı

Camilerde yeni dönem! Hazırlıklar tam gaz

Adanalıların sinek tepkisi: Yatamıyoruz

Vatandaşlar isyan etti! 'Yatamıyoruz'

YHT seferleri yarın başlıyor

YHT seferleri yarın başlıyor

Demir çubuklu kavgaya 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezası

Demir çubuklu kavgaya 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.