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Motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi

07.04.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da kullandığı motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaza, merkeze bağlı Bucakışla köyü yakınlarında meydana geldi.

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Karaman’da kullandığı motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, merkeze bağlı Bucakışla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enis Emre Karagöz’ün (19) kullandığı 42 ETF 81 plakalı motosiklet, virajı alamayarak devrildi. Vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Enis Emre Karagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Gencin ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Enis Emre Karagöz Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında toprağa verildi.

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