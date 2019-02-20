Motosiklet kazasında ölen Mert'in ismi müzik sınıfında yaşayacak

Mehmet Çebi, oğlunun piyano çalmasını çok sevdiğini ve bu yüzden de piyano öğrendiğini söyledi. Oğlunun 8 yaşından beri müzikle iç içe olduğunu anlatan maden mühendisi Mehmet Çebi, "İyi bir öğrenci, iyi bir müzisyendi. Elim bir kaza sonucu kaybettik. Evde piyanosu vardı. Onun hatırasına ben de piyano öğreneyim dedim. Oğlumun peşinden gideyim dedim. Her çocuk babasının peşinden gider, bende tersi oldu. Oğlumun peşinden gittim. Müziği anladım. Okulda da böyle bir sınıfın ihtiyaç olduğu söylendi. Biz de eşimle birlikte müziğe ve eğitime destek olmak için böyle bir projeye destek verdik. Güzel bir eser ortaya çıktı. Oğlumuzun adının böyle bir sınıfa verilmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

