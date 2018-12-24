HABER

Motosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmış

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Hasan Uzdemir'in (35) cenazesini almaya gelen baba Selahattin Uzdemir'in, oğlunu 9 ay önce "Oğlum sat şunu" diye uyardığı ortaya çıktı.

Motosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmış

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Hasan Uzdemir'in (35) cenazesini almaya gelen baba Selahattin Uzdemir'in, oğlunu 9 ay önce "Oğlum sat şunu" diye uyardığı ortaya çıktı.
Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D400 karayolu üzerinde dün meydana gelen kazada arkadaşlarıyla grup halinde Kemer'den Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir'in kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir,kaza yerinde can verdi.
Hasan Uzdemir'in cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Sivas'ta oturan baba Selahattin Uzdemir de acı haberi alıp Antalya'ya geldi. Oğlunun cenazesini almaya gelen Selahattin Uzdemir büyük üzüntü yaşadı. Hasan Uzdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.
Motosiklet tutkunu olan Hasan Uzdemir'in yaklaşık 9 ay önce sosyal medyadaki hesabından motosikletle hız yaparken çekilmiş bir videoyu paylaştığı görüldü. Saatte 200 kilometrenin üzerine çıktığı görülen motosikletle virajlı yolda giderken çekilmiş görüntünün altına baba Selahattin Uzdemir'in yazdığı mesaj ise dikkati çekti. Baba Uzdemir'in kendi hesabından, "Oğlum Allah korusun. Canım sat şunu" diye yazdığı görüldü.
Diğer yandan Hasan Uzdemir'in yaklaşık bir ay önce de motosikletiyle kaza yaptığı ve yaralandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmışMotosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmışMotosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmışMotosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmış

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Barışmaya çağırdığı kadını tabancayla öldürdü (2)Barışmaya çağırdığı kadını tabancayla öldürdü (2)
Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltıSivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Google'da en çok bunları aradık

Google'da en çok bunları aradık

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.