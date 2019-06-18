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Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde motosikletin park halindeki otobüse çarptığı kazada, ölü sayısı 2'ye çıktı.

Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde motosikletin park halindeki otobüse çarptığı kazada, ölü sayısı 2'ye çıktı. Motosiklet sürücüsü Vedat Özer'in ardından, kaza sırasında arkasında oturan Orhan Seyrek (36) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Pazar günü saat 23.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kahve işleten Vedat Özer, iş çıkışı arkadaşı Orhan Seyrek'i de aldıktan sonra motosikletiyle eve gitmek için yola çıktı. Özer yönetimindeki 35 ACZ 240 plakalı motosiklet, Onat Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse çarptı. Kazada, Özer ve Seyrek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Seyrek ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası Vedat Özer, yaşamını yitirdi.
Tedavisi süren Orhan Seyrek de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldiMotosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldiMotosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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