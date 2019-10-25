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Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Bahadır Karacan (25)  tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Bahadır Karacan (25) tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Bahadır Karacan, plakası öğrenilemeyen motosikletin hâkimiyetinin kaybetti. Kasksız olduğu öğrenilen Karacan, devrilen motosikletten düşerek cadde üzerinde bulunan bir işyerinin önündeki içecek dolabına kafasını çarptı. Ağır yaralanan Karacan, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacan, buradaki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Bekâr olduğu öğrenilen Karacan, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verilecek.

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