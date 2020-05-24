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  4. Motosiklet kazasında yaralanan Berke, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Motosiklet kazasında yaralanan Berke, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 20:30 | Son Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun (19), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklet kazasında yaralanan Berke, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 12 Mayıs Salı günü ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine giden Rıdvan Akgül yönetimindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Berke Beyhatun'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun, ağır yaralandı. Beyhatun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi’ne, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

12 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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