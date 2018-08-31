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Motosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Kadıköy’de dönüş yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü arkasından gelen motosikleti fark etmeyince kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin refüjde bekleyen yayaların üzerine gitmesi korkuya neden olurken, yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün dönüş yapacağı sırada arkasından gelen motosikletliyi fark etmemesi kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletli savrularak refüjde bekleyen vatandaşlar üzerine doğru ilerleyip yere düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayalar ise ölümden döndü.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapmak için hızını azaltan otomobile arkadan gelen bir motosikletlinin çarptığı ve yere düştüğü görülüyor. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir vatandaşın ise saniyelerle ölümden kurtulduğu fark ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kadıköy Kaza Motosiklet

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