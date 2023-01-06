HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Motosiklet kullananlar için en iyi motosiklet telefon tutucu tavsiyeleri

Motosiklet kullananlar için en iyi motosiklet telefon tutucu tavsiyeleri

05.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosiklet kullanırken navigasyona bakma ihtiyacınız oluyor mu? O zaman bunun ne kadar zor ve can sıkıcı bir olduğunu fark etmiş olmalısınız. Elinizde eldiven varken telefonu çıkarmak zor olduğu gibi her seferinde bir kenara çekip durmak gerekiyor. Bu problemi kesin olarak çözmek ise iyi bir telefon tutucu almaktan geçiyor. Bulabileceğiniz, en iyi motosiklet cep telefon tutucu seçenekleri için okumaya devam edin!

Motosiklet kullananlar için en iyi motosiklet telefon tutucu tavsiyeleri

İçindekiler

  • 1. İyi bir motosiklet telefon tutucu arayanlara: ONOFF MOTO Motosiklet Telefon Tutucu
  • 2. Telefonunuzu sapasağlam tutsun istiyorsanız: Motowolf Motosiklet Telefon Tutucu
  • 3. Ayarlanabilir sabitleme kayışıyla: Baseus Armor Motorsiklet İçin Cep Telefonu Tutucu
  • 4. İnce ve zarif tasarım: Baseus Quick Bisiklet & Motorsiklet Telefon Tutucu
  • 5. Ayna bağlantılı bir ürün isteyenlere: Juo Bisiklet Motosiklet Ayarlanabilir Ayna Bağlantılı Telefon Tutucu
  • 6. Basit ama etkili bir tasarım: CAKEN Telefon Tutucu
  • 7. Yolculuk esnasında telefonunuzu şarj edin: Motowolf Motosiklet Ayna Bağlama Telefon Tutucu
  • 8. Su geçirmez özelliğiyle: COMBLU Telefonu Tutucu
  • 9. Hem pratik hem sağlam: Ugreen Bisiklet Motosiklet Telefon Tutucu
  • 10. Tüm hava koşullarında kullanıma uygun: Apera Ap-97 Motosiklet PCX ve Bisiklet Telefon Tutucu

Motosiklet üzerinde seyahat ederken navigasyon kullanıyorsanız bir telefon tutucunun ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bu aparatlar, su geçirmez tasarımlardan kablosuz şarj özelliğine kadar birçok farklı modelde üretiliyor. Bu olanaklardan faydalanmak, navigasyonu rahat bir şekilde takip etmek ve gelen aramalara kulaklık üzerinden cevap vermek istiyorsanız en iyi motosiklet telefon tutucu seçeneklerini yazımızda bulabilirsiniz.

1. İyi bir motosiklet telefon tutucu arayanlara: ONOFF MOTO Motosiklet Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

ONOFF MOTO Motosiklet Telefon Tutucu, üstün özellikleri ve sağlam yapısıyla ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Motosiklet aküsünden veya harici bir güç kaynağından elektrik alabilen cihaz, bu elektriği kablosuz şarj özelliği olan telefonun bataryasını doldurmak için kullanıyor. Telefonu dört köşesinden tutarak tam anlamıyla kavrıyor ve olası bir sarsıntıda cihazın düşmesini engelliyor. 360 derecelik dönme kapasitesi bulunmasının yanında telefonu dikey pozisyonda kullanmak için uygun bir yapıya da sahip. Üstelik cihazın olası bir kısa devre arızası vermesi hâlinde sigortası atar ve bu sayede motosikletinizi koruma altına alır.

Ürünü İncele

2. Telefonunuzu sapasağlam tutsun istiyorsanız: Motowolf Motosiklet Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Sert anodize alüminyum malzemeden üretilen Motowolf Motosiklet Telefon Tutucu, gidona vidalı bağlanma özelliği ile dayanıklı bir yapı sergiliyor. Hem telefonunuzu hem gidonu çok sert ve sağlam bir şekilde kavrayan tutucu, bu sayede elle çözülmediği takdirde telefonunuzun düşmesine asla izin vermiyor. 360 derece döndürülerek sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesinin yanında, telefonu iki tarafından tutması sayesinde kullanımı ve ekran görüşünü de engellemiyor. İster yatay ister dikey kullanabileceğiniz ürün, geniş bir çerçeveye sahip. Gövdesinde önemli noktalarda yer alan, kaymaz pedlerse kullanımını kolaylaştırır.

Ürünü İncele

3. Ayarlanabilir sabitleme kayışıyla: Baseus Armor Motorsiklet İçin Cep Telefonu Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Motosiklet ve bisikletler için özel olarak üretilen Baseus Armor Motorsiklet İçin Cep Telefonu Tutucu, sağlam yapısının yanında yumuşak silikon dokusu ile cep telefonunuzu her yönden koruyor. Yolculuk esnasında navigasyonu takip etmek veya aramalarınızı yanıtlamak için kullanabileceğiniz tutucu hem gidona hem telefona sımsıkı tutunarak ikisini de siz istemediğiniz sürece bırakmıyor. Ayarlanabilir sabitleme kayışı ile gelen ürünü isterseniz motosikletin gidonuna isterseniz de aynasına kolayca montajlayabilirsiniz. 6,5 inç genişliğindeki ekranlara kadar mobil cihazları destekleyen ürün, motosiklet sürmeyi çok daha keyifli ve güvenli hâle getiriyor.

Ürünü İncele

4. İnce ve zarif tasarım: Baseus Quick Bisiklet & Motorsiklet Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Hafif ama sağlam bir telefon tutucu arıyorsanız Baseus Quick Bisiklet & Motorsiklet Telefon Tutucu, tam size göre. Dört köşesinden telefonunuzu sıkıca kavrayıp düşmesine izin vermeyen ürün, ince ve hafif yapısıyla ön plana çıkıyor. Model, motosiklet üstünde büyük ve dikkat çekici bir tutucu istemeyenler için ideal bir seçenek. Oldukça şık görünüyor ve istendiği takdirde gidondan kolayca ayrılabiliyor. Telefonu koyma ve yerleştirme açısından da oldukça pratik bir yapıya sahip. Üstelik motosiklet eldivenlerinizi çıkarmadan telefonunuzu gövdeden tek bir tuşla ayırabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Ayna bağlantılı bir ürün isteyenlere: Juo Bisiklet Motosiklet Ayarlanabilir Ayna Bağlantılı Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Juo Bisiklet Motosiklet Ayarlanabilir Ayna Bağlantılı Telefon Tutucu, cep telefonunuzu dört köşeden sararak motosikletin ayna cıvatasına bağlama imkânı tanıyor. Aynaya bağlanma özelliği scooter tarzı geniş gidon tasarımına sahip motosikletler için de ideal bir seçenek oluşturuyor. Cep telefonunuzu sıkıca tutarken 360 derece dönme özelliği sayesinde sorunsuz bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Yüzeyinde yer alan kaymaz ped ise telefonu koyarken ve alırken size kolaylık sağlıyor. Yolda giderken navigasyonu takip etmek, gelen aramaları cevaplamak veya cep telefonunuzu göz önünde tutmak için uygun fiyatlı seçeneklerden biri.

Ürünü İncele

6. Basit ama etkili bir tasarım: CAKEN Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Gidona bağlanabilen, uygun fiyatlı bir cep telefonu tutucusu arıyorsanız CAKEN Telefon Tutucu en iyi seçeneklerden biri. Telefonunuzu iki yandan sıkıca tutan aparat, silikon malzemesi ile telefona zarar vermez ve herhangi bir çiziğe de neden olmaz. Ayrıca emniyet amacıyla kullanılan ağ şeklindeki lastikle takıldığı takdirde telefonunuzun düşme ihtimali tamamen ortadan kalkar. Esnek yapısı ve özel tasarımı sayesinde her boyuttaki telefon için rahat bir şekilde kullanılabilir. Vidalı tasarımı gidona iyi bir şekilde tutunur ve sağlam bir yapı sergiler.

Ürünü İncele

7. Yolculuk esnasında telefonunuzu şarj edin: Motowolf Motosiklet Ayna Bağlama Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Motosiklet telefon tutucu şarjlı bir model arıyorsanız Motowolf Motosiklet Ayna Bağlama Telefon Tutucu, aradığınız ürün olabilir. Motosiklet ayna vidasına sağlam bir şekilde tutunan aparat, 360 derece dönebilme özelliği sayesinde tüm açılarda kullanılabilir. Tüm telefon boyutlarıyla uyum sağladığı gibi silikon ve kaydırmaz iç yapısı, telefonu çiziklere karşı korur. Aynı zamanda telefonu yerleştirirken ve alırken kaymasını önleyerek daha güvenli bir kullanım sağlar. USB kablo ile güç kaynağına bağlanan şarj adaptörü 2,1A hızlı şarj desteği sunuyor. Daha ne olsun, değil mi?

Ürünü İncele

8. Su geçirmez özelliğiyle: COMBLU Telefonu Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

COMBLU Telefonu Tutucu, birçok özelliği ile rakiplerine üstünlük sağlayan modeller arasında yer alıyor. IPX6 su geçirmezlik sertifikasına sahip olan ürün, bu sayede her türlü yol koşulunda telefonunuzu kullanmaya devam etmenizi sağlıyor. Tamamen kapalı olan PVC malzeme gidona ekstra darbe emici silikon malzemeler ile tutunuyor. Bu malzemeler telefonun titremesini engellerken hem kullanımı kolaylaştırıyor hem hasar almasını önlüyor. Telefonu tamamen kaplamasına rağmen dokunmatik ekran koruyucu üzerinden cihaz kontrol edilebiliyor. Telefon tutacağını çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Ürünü İncele

9. Hem pratik hem sağlam: Ugreen Bisiklet Motosiklet Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Ugreen Bisiklet Motosiklet Telefon Tutucu, 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Mekanik olarak sağlam yapısı ve kaliteli plastikleri ile öne çıkan ürün, telefonu dört köşeden tutarak düşmesine asla izin vermiyor. Motosiklet telefon tutucunun montajı da oldukça kolay. Ürün, bir vidayı elle sıkarak kolayca gidona sabitleniyor. Yatayda 360 derece dönebilmesinin yanında dikeyde de 180 derecelik bir açı ile hareket ediyor. Navigasyon ile yol takibi yapanlar için hem pratik hem güvenli bir model olarak öne çıkıyor.

Ürünü İncele

10. Tüm hava koşullarında kullanıma uygun: Apera Ap-97 Motosiklet PCX ve Bisiklet Telefon Tutucu

Motor kullananların mutlaka sahip olması gereken en sağlam telefon tutucu tavsiyeleri

Su geçirmez özellikli bir ürün arıyorsanız XL boyutu ile Apera Ap-97 Motosiklet PCX ve Bisiklet Telefon Tutucu, tam size göre. Bütün telefon boyutlarına uyumlu olan ürün, fermuarlı yapısıyla kolay bir şekilde telefonu yerleştirmeye imkân tanıyor. Şeffaf bölmesinden telefon ekranını izleyebildiğiniz gibi telefonu kullanmaya da devam edebiliyorsunuz. Gidona tutturmak için uygun olan telefon tutucuyu her türlü hava şartında kullanmak mümkün. Telefonu darbelere karşı koruyan model, yağmur gibi olumsuz koşullardan da etkilenmiyor. Pratik, sağlam ve uygun fiyatlı su geçirmez bir aparat arıyorsanız ürün sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
araç içi telefon tutucu araç telefon tutucu bisiklet telefon tutucu motosiklet telefon tutucu telefon tutucu

İş birliği İçerikleri

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Rüzgârda şekli bozulan saçlar artık sizi üzmesin! Bir çözümü var...

Rüzgârda şekli bozulan saçlar artık sizi üzmesin! Bir çözümü var...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! İşte mutfakların yıldızı en çok satan o ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! İşte mutfakların yıldızı en çok satan o ürünler

Ayaklarınız yağışlı havalara inat gün boyu kupkuru, sıcacık kalsın ister misiniz?

Ayaklarınız yağışlı havalara inat gün boyu kupkuru, sıcacık kalsın ister misiniz?

Odanıza düzen ve estetik getirecek! Bu değişime siz bile inanamayacaksınız

Odanıza düzen ve estetik getirecek! Bu değişime siz bile inanamayacaksınız

Dışarıda spora vaktiniz mi yok? Sporu eve getiren dikey bisikletlerle tanışın!

Dışarıda spora vaktiniz mi yok? Sporu eve getiren dikey bisikletlerle tanışın!

Tümünü Gör
Dışarıda spora vaktiniz mi yok? Sporu eve getiren dikey bisikletlerle tanışın!

Dışarıda spora vaktiniz mi yok? Sporu eve getiren dikey bisikletlerle tanışın!

Dış giyimde spor şıklık yakalamak isteyenler buraya! Bu mont modelleri tam size göre!

Dış giyimde spor şıklık yakalamak isteyenler buraya! Bu mont modelleri tam size göre!

Sezonun en trend parçalarından! İddialı şıklık arayanlar için...

Sezonun en trend parçalarından! İddialı şıklık arayanlar için...

İçinde kendinizi çok havalı hissedeceğiniz iç çamaşırı modellerini kaçırmayın!

İçinde kendinizi çok havalı hissedeceğiniz iç çamaşırı modellerini kaçırmayın!

Uygun fiyat, yüksek performans! Her biri yüzünüzü güldürecek o ürünlerle tanışın

Uygun fiyat, yüksek performans! Her biri yüzünüzü güldürecek o ürünlerle tanışın

Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

"Ayaklarım hiç ısınmıyor, hep buz gibi!" diyenler buraya!

"Ayaklarım hiç ısınmıyor, hep buz gibi!" diyenler buraya!

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın!

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın!

İster çizim yapın ister not tutun! İşte 2022'nin en iyi çizim tabletleri

İster çizim yapın ister not tutun! İşte 2022'nin en iyi çizim tabletleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Twitter kullanıcıları dikkat! Hacker'ların o bilgileri sızdırıp yayınladıkları iddia ediliyor... "Gördüğüm en önemli sızıntılardan biri"

Dikkat! Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

Cinsel içerikli sitelere girmeleri zorlaştı! Erişmek için bunu yapmaları gerekecek

Yasalaştı! Cinsel içerikli sitelere girmeleri için kimlik şartı

"ChatGPT, Google'a rakip olabilir" deniliyordu, galiba oluyor! Bu iddia çok konuşulur: Microsoft...

"Rakip olabilir" deniliyordu, galiba oluyor! Bu iddia çok konuşulur

Zaman daralıyor! Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıcıları dikkat

Kullanıcılar dikkat! Zaman daralıyor

iPhone 15 beklenirken, ucuz AirPods Lite iddiası geldi! "Rakiplerine ayak uyduracak"

iPhone 15 beklenirken gelen ucuz AirPods iddiası!

Tuvaletin de 'akıllısı' çıktı! LED aydınlatması, sanal asistanı bile var... Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Onun da 'akıllısı' çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.