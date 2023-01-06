Motosiklet kullananlar için en iyi motosiklet telefon tutucu tavsiyeleri

Motosiklet üzerinde seyahat ederken navigasyon kullanıyorsanız bir telefon tutucunun ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bu aparatlar, su geçirmez tasarımlardan kablosuz şarj özelliğine kadar birçok farklı modelde üretiliyor. Bu olanaklardan faydalanmak, navigasyonu rahat bir şekilde takip etmek ve gelen aramalara kulaklık üzerinden cevap vermek istiyorsanız en iyi motosiklet telefon tutucu seçeneklerini yazımızda bulabilirsiniz.

1. İyi bir motosiklet telefon tutucu arayanlara: ONOFF MOTO Motosiklet Telefon Tutucu

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ONOFF MOTO Motosiklet Telefon Tutucu, üstün özellikleri ve sağlam yapısıyla ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Motosiklet aküsünden veya harici bir güç kaynağından elektrik alabilen cihaz, bu elektriği kablosuz şarj özelliği olan telefonun bataryasını doldurmak için kullanıyor. Telefonu dört köşesinden tutarak tam anlamıyla kavrıyor ve olası bir sarsıntıda cihazın düşmesini engelliyor. 360 derecelik dönme kapasitesi bulunmasının yanında telefonu dikey pozisyonda kullanmak için uygun bir yapıya da sahip. Üstelik cihazın olası bir kısa devre arızası vermesi hâlinde sigortası atar ve bu sayede motosikletinizi koruma altına alır.

2. Telefonunuzu sapasağlam tutsun istiyorsanız: Motowolf Motosiklet Telefon Tutucu

Sert anodize alüminyum malzemeden üretilen Motowolf Motosiklet Telefon Tutucu, gidona vidalı bağlanma özelliği ile dayanıklı bir yapı sergiliyor. Hem telefonunuzu hem gidonu çok sert ve sağlam bir şekilde kavrayan tutucu, bu sayede elle çözülmediği takdirde telefonunuzun düşmesine asla izin vermiyor. 360 derece döndürülerek sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesinin yanında, telefonu iki tarafından tutması sayesinde kullanımı ve ekran görüşünü de engellemiyor. İster yatay ister dikey kullanabileceğiniz ürün, geniş bir çerçeveye sahip. Gövdesinde önemli noktalarda yer alan, kaymaz pedlerse kullanımını kolaylaştırır.

3. Ayarlanabilir sabitleme kayışıyla: Baseus Armor Motorsiklet İçin Cep Telefonu Tutucu

Motosiklet ve bisikletler için özel olarak üretilen Baseus Armor Motorsiklet İçin Cep Telefonu Tutucu, sağlam yapısının yanında yumuşak silikon dokusu ile cep telefonunuzu her yönden koruyor. Yolculuk esnasında navigasyonu takip etmek veya aramalarınızı yanıtlamak için kullanabileceğiniz tutucu hem gidona hem telefona sımsıkı tutunarak ikisini de siz istemediğiniz sürece bırakmıyor. Ayarlanabilir sabitleme kayışı ile gelen ürünü isterseniz motosikletin gidonuna isterseniz de aynasına kolayca montajlayabilirsiniz. 6,5 inç genişliğindeki ekranlara kadar mobil cihazları destekleyen ürün, motosiklet sürmeyi çok daha keyifli ve güvenli hâle getiriyor.

4. İnce ve zarif tasarım: Baseus Quick Bisiklet & Motorsiklet Telefon Tutucu

Hafif ama sağlam bir telefon tutucu arıyorsanız Baseus Quick Bisiklet & Motorsiklet Telefon Tutucu, tam size göre. Dört köşesinden telefonunuzu sıkıca kavrayıp düşmesine izin vermeyen ürün, ince ve hafif yapısıyla ön plana çıkıyor. Model, motosiklet üstünde büyük ve dikkat çekici bir tutucu istemeyenler için ideal bir seçenek. Oldukça şık görünüyor ve istendiği takdirde gidondan kolayca ayrılabiliyor. Telefonu koyma ve yerleştirme açısından da oldukça pratik bir yapıya sahip. Üstelik motosiklet eldivenlerinizi çıkarmadan telefonunuzu gövdeden tek bir tuşla ayırabilirsiniz.

5. Ayna bağlantılı bir ürün isteyenlere: Juo Bisiklet Motosiklet Ayarlanabilir Ayna Bağlantılı Telefon Tutucu

Juo Bisiklet Motosiklet Ayarlanabilir Ayna Bağlantılı Telefon Tutucu, cep telefonunuzu dört köşeden sararak motosikletin ayna cıvatasına bağlama imkânı tanıyor. Aynaya bağlanma özelliği scooter tarzı geniş gidon tasarımına sahip motosikletler için de ideal bir seçenek oluşturuyor. Cep telefonunuzu sıkıca tutarken 360 derece dönme özelliği sayesinde sorunsuz bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Yüzeyinde yer alan kaymaz ped ise telefonu koyarken ve alırken size kolaylık sağlıyor. Yolda giderken navigasyonu takip etmek, gelen aramaları cevaplamak veya cep telefonunuzu göz önünde tutmak için uygun fiyatlı seçeneklerden biri.

6. Basit ama etkili bir tasarım: CAKEN Telefon Tutucu

Gidona bağlanabilen, uygun fiyatlı bir cep telefonu tutucusu arıyorsanız CAKEN Telefon Tutucu en iyi seçeneklerden biri. Telefonunuzu iki yandan sıkıca tutan aparat, silikon malzemesi ile telefona zarar vermez ve herhangi bir çiziğe de neden olmaz. Ayrıca emniyet amacıyla kullanılan ağ şeklindeki lastikle takıldığı takdirde telefonunuzun düşme ihtimali tamamen ortadan kalkar. Esnek yapısı ve özel tasarımı sayesinde her boyuttaki telefon için rahat bir şekilde kullanılabilir. Vidalı tasarımı gidona iyi bir şekilde tutunur ve sağlam bir yapı sergiler.

7. Yolculuk esnasında telefonunuzu şarj edin: Motowolf Motosiklet Ayna Bağlama Telefon Tutucu

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Motosiklet telefon tutucu şarjlı bir model arıyorsanız Motowolf Motosiklet Ayna Bağlama Telefon Tutucu, aradığınız ürün olabilir. Motosiklet ayna vidasına sağlam bir şekilde tutunan aparat, 360 derece dönebilme özelliği sayesinde tüm açılarda kullanılabilir. Tüm telefon boyutlarıyla uyum sağladığı gibi silikon ve kaydırmaz iç yapısı, telefonu çiziklere karşı korur. Aynı zamanda telefonu yerleştirirken ve alırken kaymasını önleyerek daha güvenli bir kullanım sağlar. USB kablo ile güç kaynağına bağlanan şarj adaptörü 2,1A hızlı şarj desteği sunuyor. Daha ne olsun, değil mi?

8. Su geçirmez özelliğiyle: COMBLU Telefonu Tutucu

COMBLU Telefonu Tutucu, birçok özelliği ile rakiplerine üstünlük sağlayan modeller arasında yer alıyor. IPX6 su geçirmezlik sertifikasına sahip olan ürün, bu sayede her türlü yol koşulunda telefonunuzu kullanmaya devam etmenizi sağlıyor. Tamamen kapalı olan PVC malzeme gidona ekstra darbe emici silikon malzemeler ile tutunuyor. Bu malzemeler telefonun titremesini engellerken hem kullanımı kolaylaştırıyor hem hasar almasını önlüyor. Telefonu tamamen kaplamasına rağmen dokunmatik ekran koruyucu üzerinden cihaz kontrol edilebiliyor. Telefon tutacağını çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

9. Hem pratik hem sağlam: Ugreen Bisiklet Motosiklet Telefon Tutucu

Ugreen Bisiklet Motosiklet Telefon Tutucu, 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Mekanik olarak sağlam yapısı ve kaliteli plastikleri ile öne çıkan ürün, telefonu dört köşeden tutarak düşmesine asla izin vermiyor. Motosiklet telefon tutucunun montajı da oldukça kolay. Ürün, bir vidayı elle sıkarak kolayca gidona sabitleniyor. Yatayda 360 derece dönebilmesinin yanında dikeyde de 180 derecelik bir açı ile hareket ediyor. Navigasyon ile yol takibi yapanlar için hem pratik hem güvenli bir model olarak öne çıkıyor.

10. Tüm hava koşullarında kullanıma uygun: Apera Ap-97 Motosiklet PCX ve Bisiklet Telefon Tutucu

Su geçirmez özellikli bir ürün arıyorsanız XL boyutu ile Apera Ap-97 Motosiklet PCX ve Bisiklet Telefon Tutucu, tam size göre. Bütün telefon boyutlarına uyumlu olan ürün, fermuarlı yapısıyla kolay bir şekilde telefonu yerleştirmeye imkân tanıyor. Şeffaf bölmesinden telefon ekranını izleyebildiğiniz gibi telefonu kullanmaya da devam edebiliyorsunuz. Gidona tutturmak için uygun olan telefon tutucuyu her türlü hava şartında kullanmak mümkün. Telefonu darbelere karşı koruyan model, yağmur gibi olumsuz koşullardan da etkilenmiyor. Pratik, sağlam ve uygun fiyatlı su geçirmez bir aparat arıyorsanız ürün sizi bekliyor, acele edin!