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Motosiklet Kulübü Başkanı Özsüvariler hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

 İZMİR Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet Kulübü Başkanı Özsüvariler hayatını kaybetti

Davut CAN/İZMİR (DHA)- İZMİR Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özsüvariler’in cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
İzmir’de oturan ve turizm işiyle uğraşan İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Salih Özsüvariler için bugün ikindi vaktinde, İlahiyat Fakültesi Camiisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Özsüvariler’in aile yakınlarının yanı sıra, çok sayıda motorcu dostuda katıldı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Özsüvariler’in cenazesi, Zeytinalanı Mezarlığı’na defnedildi.

FOTOĞRAF

Motosiklet Kulübü Başkanı Özsüvariler hayatını kaybetti

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