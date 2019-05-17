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Motosiklet Kulubü üyeleri Samsun’a uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’a “100.Yıl Ata’ya Saygı Samsun Sürüşü” gerçekleştiren 25 kişilik Mersin Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti.Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yusuf Güler, Türkiye genelinde bütün motosikletçilerle Samsun’da toplanacaklarını söyledi.

Motosiklet Kulubü üyeleri Samsun’a uğurlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’a “100.Yıl Ata’ya Saygı Samsun Sürüşü” gerçekleştiren 25 kişilik Mersin Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yusuf Güler, Türkiye genelinde bütün motosikletçilerle Samsun’da toplanacaklarını söyledi. Güler: “19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılında “Milli Mücadeleni 100’üncü yılı” sloganıyla Cumhurbaşkanımızın da başlattığı bir etkinlik planladık. Türkiye’deki bütün motosikletçilerle Samsun’da toplanacağız. Bizlerde Mersinden arkadaşlarımızla çıktık. Niğde Valiliğini ziyaret ettik. Yol üzerinde bulunan valiliklerimizi ve yerel yönetimlerimizi ziyaret ederek. Yolculuğumuzu Samsun’da tamamlayacağız. Samsun’da 2 gün konakladıktan sonra Pazar günü 19 Mayısı bütün motorcu arkadaşlarla kutlayıp tekrar Mersin’e döneceğiz” dedi.

Motosiklet Kulubü üyeleri Samsun’a uğurlandı

Motosiklet Kulubü üyeleri Samsun’a uğurlandı

Motosiklet Kulubü üyeleri Samsun’a uğurlandı

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