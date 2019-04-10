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Motosiklet kulübünden Yunus polislerine pastalı kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

SİVAS'ta motosiklet kulübü üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yunus polisleriyle birlikte konvoy yaptı, ardından da pasta kesti.  Sivas Motosiklet Grubu ve Sivas Türk Riders Chopper Club üyesi yaklaşık 50 motosikletli ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında buluştu.

Motosiklet kulübünden Yunus polislerine pastalı kutlama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta motosiklet kulübü üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yunus polisleriyle birlikte konvoy yaptı, ardından da pasta kesti.
Sivas Motosiklet Grubu ve Sivas Türk Riders Chopper Club üyesi yaklaşık 50 motosikletli ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında buluştu. İnönü Bulvarı üzerinde konvoy oluşturan motosikletliler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar ilerledi. Konvoya cadde üzerinde bulunan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yunus polisler müze bahçesinde kendileri için hazırlanan pastayı kesti.
Sivas Motosiklet Kulübü Başkanı Erhan Kaygusuz farkındalık oluşturabilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kaygusuz, "Bugün burada bulunmamızın amacı Türk Polis Teşkilatı'mızın 174'üncü yılında bizim için canla başla huzurumuzu, güvenliğimizi sağlamak amacıyla çalışan polislerimizi yalnız bırakmamaktı ve topluma bir mesaj vermek istedik. Biz motosikletçiler ve polisler kurallara uygun bir şekilde sürüş yapıyoruz. Birlikte küçük bir sürüş düzenledik ve pasta keserek onların 174'üncü yıllarını kutladık" dedi.
Yunus polis memuru Murat Kaya da sürücülere uyarılarda bulunarak "Organizasyon için arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz Sivas halkı için buradayız. Herkesin huzuru hepimizin huzurudur. Sivas halkı için çalışıyoruz. Özellikle motosikletçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi donanımlı ve kurallara uyuyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet kulübünden Yunus polislerine pastalı kutlamaMotosiklet kulübünden Yunus polislerine pastalı kutlamaMotosiklet kulübünden Yunus polislerine pastalı kutlamaMotosiklet kulübünden Yunus polislerine pastalı kutlama

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