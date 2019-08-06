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Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren motosikletli hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Çevlik köyü kavşağında Recep Odun idaresindeki 37 KL 654 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak Kemal K.

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren motosikletli hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çevlik köyü kavşağında Recep Odun idaresindeki 37 KL 654 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak Kemal K. yönetimindeki 37 KK 002 plakalı kum yüklü tırın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Recep Odun, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada tırın dorsesi devrilirken, kumlar ise yola savruldu.
Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun yolu D-100 karayolunda araç trafiği, tek şeritten sağlandı.

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü

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