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Motosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Tunahan Kaya öldü, biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Tunahan Kaya öldü, biri ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Türkler Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne seyreden Tunahan Kaya yönetimindeki 35 GD 3923 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Nihat K. yönetimindeki 38 NN 586 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet yola savurularak sürüklendi, minibüs ise devrildi. Motosikletin parçalandığı kazada, sürücü Tunahan Kaya ile yanında bulunan Sema Kaplan ağır, minibüs sürücüsü Nihat K. hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Tunahan Kaya müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yoğun bakıma alınan Sema Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ayaktaki tedavisinin ardından gözaltına alınan Nihat K., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Motosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralıMotosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralıMotosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralıMotosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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