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Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

27.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hanönü mevkiinde Abdullah K.

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hanönü mevkiinde Abdullah K. yönetimindeki 44 HN 797 plakalı otomobil ile Hasan Gürbüz (50) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık görevlileri 3 çocuk babası Gürbüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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