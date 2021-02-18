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Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

18.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı yan yolunda meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı yan yolunda meydana geldi. Ayhan Sarıca (20) idaresindeki 67 LM 416 plakalı motosiklet, Hasan Uysal (52) idaresindeki 67 AT 505 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı genç için arkadaşları bilincini açık tutmak için sorular sordu, ellerini oynatmasını istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Sarıca’ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Uysal için alkol testi yapılırken, daha sonra polis ekiplerine kaza anını anlattı. Motosikletten dağılan parçalar esnaf tarafından yoldan süpürüldü.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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